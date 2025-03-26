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ABD'nin Yemen'deki Bombardımanları: 25 Sivil Hayatını Kaybetti

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Yemen Veri Projesi'ne göre, ABD'nin 15-21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği bombardımanlarda 4'ü çocuk 25 sivil hayatını kaybetti. En yoğun can kaybı 16 Mart'ta yaşandı. Saldırıların çoğunun sivil hedefleri vurduğu belirtildi.

Savaşla ilgili verileri toplayan "Yemen Veri Projesi" adlı bağımsız araştırma kuruluşuna göre ABD'nin 15- 21 Mart arasında gerçekleştirdiği bombardımanlarda 4'ü çocuk olmak üzere 25 sivil hayatını kaybetti.

Yemen Veri Projesi isimli araştırma kuruluşu, ABD'nin Yemen'e 15-21 Mart arasında gerçekleştirdiği bombardımanın bilançosunu paylaştı. ABD'nin 7 günde gerçekleştirdiği 38 hava saldırısında 4'ü çocuk olmak üzere en az 25 sivilin hayatını kaybettiği, en az 28 sivilin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Bu, Ocak 2022'de Suudi Arabistan ve BAE'nin gerçekleştirdiği hava saldırılarından bu yana en ağır ve en ölümcül hafta oldu" ifadeleri kullanıldı. En çok can kaybının 16 Mart'ta Qahzah As Safra'ya bağlı Saada'da kayda geçtiği, 4'ü çocuk 10 sivilin öldürüldüğü aktarıldı. Saldırıların yüzde 55'inde sivil yerleşim yerlerinin vurulduğu, tıbbi depolama tesisi, sağlık merkezi, okul, düğün salonu, yerleşim alanları ve çadırların hedef alındığı kaydedildi. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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