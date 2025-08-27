ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 3 ölü, 20 yaralı

Güncelleme:
ABD'nin Minnesota eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

ABD'DE İLKOKULA SİLAHLI SALDIRI

ABD'de silahlı saldırı şoku yaşandı. Minnesota eyaletinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından okulda büyük kargaşa yaşanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

3 ÖLÜ, 20 YARALI

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırganın yakalanıp yakalanmadığına dair bir bilgi geçilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
