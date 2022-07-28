ABD'nin Kentucky eyaletini sel vurdu: 3 ölü - Haberler

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ABD'nin Kentucky eyaletini sel vurdu: 3 ölü

ABD'nin Kentucky eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, can kaybının çift hanelere ulaşması beklendiği aktarıldı.

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ABD'nin Kentucky eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, can kaybının çift hanelere ulaşması beklendiği aktarıldı.

ABD'nin Kentucky eyaletinin doğusunda dün geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Çok sayıda ev ve işyeri sular altında kalırken, ilk belirmelere göre sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Kentucky Valisi Andy Beshear yaptığı açıklamada, bazı vatandaşlarının evlerinde çatılarına çıkarak yardım beklediklerini ifade ederek, meydana gelen selleri eyaletteki "en kötü, en yıkıcı sel olaylarından biri" olarak nitelendirdi. Beshear, arama-kurtarma operasyonlarına destek olmaları için Ulusal Muhafızları harekete geçirdiğini açıkladı.

"NE YAZIK Kİ, BU SELDE ÇİFT HANELİ ÖLÜMLER BEKLİYORUM"

Beshear, sellerde yaşanan can kayıplarına değinerek, "Ne yazık ki, bu selde çift haneli ölümler bekliyorum" dedi.

Yaygın su ve elektrik kesintilerinin Kentucky'deki arama-kurtarma çalışmalarını engellemeye devam ettiğini ifade eden Beshear, "Bu sadece bir felaket değil, devam eden bir doğal afettir. Tam ortasındayız." dedi.

Vali Beshear, yaklaşık 25 bin kişinin şu anda karanlıkta olduğunu ve elektrik kesintilerinin artmasının beklendiğini açıklayarak, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) müdahale ekibinin bu gece Kentucky'de olacağını aktardı.

(İHA)

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri Kentucky 3. Sayfa Güncel Haberler

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