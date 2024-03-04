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ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nde görevli diplomat Kudüs'te ölü bulundu

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ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğinde görevli bir diplomat, Kudüs'teki bir apartman dairesinde ölü bulundu.

ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğinde görevli bir personel, Kudüs'te apartman dairesinde ölü bulundu.

Büyükelçilik sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD'li personelin hayatını kaybettiğini doğrulayarak, olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı. Sözcü, hayatını kaybeden kişinin ABD Büyükelçisi Jack Lew olmadığını aktararak, "hiçbir kötü niyetli eylemden şüphelenmediklerini" söyledi.

CESEDİ APARTMAN DAİRESİNDE BULUNDU

İsrail basınında yer alan haberlerde, büyükelçilik çalışanının Kudüs'teki bir apartman dairesinde ölü bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsrail Kudüs Olaylar Diplomasi Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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