ABD'nin İran yönelik saldırılarında 2 ölü, 260'tan fazla yaralı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossein Kermanpour, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 260'tan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 4 gecedir devam ederken, İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossein Kermanpour, saldırılardaki ölü ve yaralı sayısını paylaştı. Kermanpour, ABD saldırılarında şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 260'tan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Kermanpour, yaralılardan 222'sinin tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini belirterek, 3 yaralının 18 yaşının altında olduğunu ifade etti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı