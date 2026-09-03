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Sirik'teki Düğün Saldırısında Can Kaybı 5'e Yükseldi

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İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kenti yakınlarında bir düğün törenine düzenlenen ABD saldırısında yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5'e çıktı. Ayrıca, Devrim Muhafızları İlam eyaletinde 7 kişiyi gözaltına aldı.

İran'ın Sirik kenti yakınlarında bir düğün törenine salı günü düzenlenen ABD saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kenti yakınlarında bir düğün törenine Salı günü düzenlenen ABD saldırısında can kaybı arttı. Hürmüzgan Tıp Bilimleri Üniversitesi Başkanı Pejman Shahrokhi, saldırıda yaralanan 22 yaşındaki Asia Molainejad'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi. Molainejad'ın ölümüyle düğün saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

İran'da 7 gözaltı

Öte yandan, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, İlam eyaletinde "silahlı operasyon düzenlemeye çalıştıkları" ve mühimmat taşıdıkları iddia edilen, ayrılıkçı gruplarla bağlantılı 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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