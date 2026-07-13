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İran basını: "ABD'nin son saldırılarında en az 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı"

İran basını: 'ABD'nin son saldırılarında en az 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı'
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ABD'nin İran'a düzenlediği son saldırılarda Mahşehr şehrindeki bir su pompalama istasyonuna isabet eden mühimmat sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Saldırıyı ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik kapasiteyi zayıflatma amacıyla başlattığını açıkladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, ABD'nin ülkeye düzenlediği son saldırılarda en az 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

ABD'nin İran'a karşı başlattığı son saldırı dalgasının bilançosu netleşmeye başladı. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın Huzistan eyaletinin Güvenlik ve Kolluk Kuvvetlerinden Sorumlu Vali Yardımcısı Valiullah Hayati'ye dayandırdığı habere göre; Mahşehr şehrindeki bir tarımsal su pompalama istasyonuna isabet eden ABD mühimmatı en az 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin ise yaralanmasına yol açtı. Saldırıda hayatını kaybeden kişinin tesiste çalışan bir güvenlik görevlisi olduğu bildirildi. İran'a yönelik saldırıların bazıları amatör kameralara yansırken, aralarında havalimanı ve otoyolların da bulunduğu iddia edilen yapılardan alev ve dumanların yükseldiği görüldü.

ABD bir kez daha İran'ı vurmuştu

ABD ordusundan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırma kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı ifade edilmişti. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin saldırılarını kınayarak, bunların "Batı Asya bölgesinde gerilimi azaltmak ve barışı tesis etmek için son birkaç aydır sarf edilen tüm çabaların boşa çıkmasına neden olduğu" açıklamasında bulunmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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