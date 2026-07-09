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ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılarda 14 kişi öldü, 78 kişi de yaralandı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak son iki günde yaklaşık 90 noktayı vurdu. İran Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD'nin İran'a son iki günde düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi de yaralandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün gece İran'da yaklaşık 90 noktayı vurdu.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ikinci günde de devam etti. İran Sağlık Bakanlığı, ABD güçlerinin son iki günde ülkenin beş kentine saldırdığını belirterek, saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin de yaralandığını açıkladı.

"Ticari gemilere yönelik saldırılara misilleme"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırı kabiliyetini daha da zayıflatmak amacıyla gerçekleştirilen son saldırıların askeri altyapıyı hedef aldığı belirtilerek, "ABD güçleri; bu kapsamda hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve insansız hava aracı (İHA) depoları, donanma unsurları ve kıyı şeridindeki askeri lojistik altyapısı da dahil olmak üzere İran'a ait yaklaşık 90 noktayı vurdu" denildi.

Açıklamada, ABD ordusunun önceki gece de aralarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait 60'tan fazla hücumbotun bulunduğu yaklaşık 80 askeri hedefi vurduğu hatırlatıldı. Birbirinin devamı niteliğindeki bu operasyonların, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 3 ticari gemiyi hedef alarak ateşkesi ihlal etmesine karşı bir misilleme olduğu vurgulandı. Ayrıca, ABD ordusunun Başkomutanın emirleri doğrultusunda her türlü operasyonu icra etmeye hazır olduğu ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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