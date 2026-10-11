ABD'nin Erie kentinde saldırgan 8 kişiyi öldürdü, kendini vurduğu değerlendirildi

ABD'nin Erie kentinde saldırgan 8 kişiyi öldürdü, kendini vurduğu değerlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pensilvanya'nın Erie kentinde 45 yaşındaki saldırgan, aralarında hamile bir kadın ve iki çocuğun da olduğu 8 kişiyi vurarak öldürdü. Polis, saldırganın kendisini vurduğunun değerlendirildiğini ve ölen dokuz kişiden sekizinin aile üyesi olduğunu açıkladı.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 45 yaşındaki bir adam, hamile bir kadın ve iki çocuğun da aralarında bulunduğu 8 kişiyi vurarak öldürdü.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Erie kentinde 45 yaşındaki saldırgan, hamile bir kadın ve iki çocuğun da aralarında bulunduğu 8 kişiyi vurarak öldürdü. Erie Polis Şefi Rick Lorah, saldırganın polis ekipleri olay yerine ulaşmadan önce kendisini vurmuş olduğunun değerlendirildiğini belirterek, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı. Lorah, saldırıda ölen dokuz kişiden sekizinin aile üyesi, birinin ise aile yakını olduğunu belirtti.