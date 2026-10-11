ABD'nin Erie kentinde saldırgan 8 kişiyi öldürdü, kendini vurduğu değerlendirildi

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 45 yaşındaki bir adam, hamile bir kadın ve iki çocuğun da aralarında bulunduğu 8 kişiyi vurarak öldürdü.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Erie kentinde 45 yaşındaki saldırgan, hamile bir kadın ve iki çocuğun da aralarında bulunduğu 8 kişiyi vurarak öldürdü. Erie Polis Şefi Rick Lorah, saldırganın polis ekipleri olay yerine ulaşmadan önce kendisini vurmuş olduğunun değerlendirildiğini belirterek, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı. Lorah, saldırıda ölen dokuz kişiden sekizinin aile üyesi, birinin ise aile yakını olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı