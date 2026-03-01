Haberler

CENTCOM: "Epic Fury Operasyonu kapsamında 3 ABD askeri hayatını kaybetti, 5'i ise ağır yaralandı"

CENTCOM: 'Epic Fury Operasyonu kapsamında 3 ABD askeri hayatını kaybetti, 5'i ise ağır yaralandı'
Güncelleme:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Epic Fury Operasyonu sırasında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini ve 5'inin ağır yaralandığını açıkladı. Ayrıca, İran'ın USS Abraham Lincoln uçak gemisini vurduğu yönündeki iddiaları yalanladı ve İran'ın bir savaş gemisinin batırıldığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Epic Fury Operasyonu kapsamında 3 ABD askerinin çatışmada hayatını kaybettiğini, 5'inin ise ağır yaralandığını belirterek, İran'ın USS Abraham Lincoln uçak gemisini vurduğu yönündeki açıklamasını yalanladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik devam eden saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. CENTCOM, Epic Fury Operasyonu kapsamında İran'a ait bir savaş gemisinin ABD güçleri tarafından vurularak batırıldığını aktararak, "İran'a ait Jamaran sınıfı bir korvet, Epic Fury Operasyonu'nun başlangıcında ABD güçleri tarafından vuruldu. Gemi şu anda Umman Körfezi'nin dibinde. Başkan'ın da söylediği gibi, İran Silahlı Kuvvetleri, IRGC ve polis mensupları silahlarınızı bırakmalısınız. Gemiyi terk edin" dedi.

3 ABD askeri öldü

CENTCOM, ayrıca Epic Fury Operasyonu kapsamında 3 ABD askerinin çatışmada hayatını kaybettiğini, 5'inin ise ağır yaralandığını belirterek, "Büyük çaplı muharebe operasyonları devam etmekte ve müdahale çabalarımız sürmektedir" dedi..

ABD, İran'ın USS Abraham Lincoln açıklamasını yalanladı

CENTCOM, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun USS Abraham Lincoln uçak gemisini balistik füze ile vurduğu yönündeki açıklamasını yalanladı. CENTCOM, "Lincoln vurulmadı. Fırlatılan füzeler ona yaklaşamadı bile. Lincoln, İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmak için CENTCOM'un operasyonunu desteklemek üzere uçakları havalandırmaya devam ediyor" dedi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
