ABD, uluslararası sularda "Sophia" adlı petrol tankerine el koydu

Güncelleme:
ABD Güney Komutanlığı, Karayipler'de yasa dışı faaliyetler yürüten 'M/T Sophia' adlı tankere el koydu. Tankerin, gizli bir filo içerisinde olduğu ve Venezuela'ya doğru ilerlediği belirtiliyor. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, müdahaleye ilişkin bilgi verdi.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen bir müdahalede herhangi bir ülke bayrağı taşımayan, "M/T Sophia" adlı tankere el konulduğunu açıkladı.

ABD, Karayipler ve Doğu Pasifik'te yürütülen Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında bir gemiye daha el konulduğunu açıkladı. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan açıklamada, şafak vaktinde ABD Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın iş birliğiyle yürütülen operasyonda herhangi bir ülke bayrağı taşımayan, "M/T Sophia" adlı "gizli filo" tankerinin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve tankerin Karayip Denizi'nde yasa dışı faaliyetler yürüttüğü belirtilirken, ABD Sahil Güvenlik güçlerinin nihai işlemler için ABD'ye kadar refakat ettiği aktarıldı. SOUTHCOM ayrıca müdahale anlarının görüntülerini de paylaştı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz saatlerde ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle daha önce "Bella 1" olarak bilinen Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine Kuzey Atlantik'te el konulmasına da değinerek, "ABD Sahil Güvenliği art arda gerçekleştirdiği koordineli operasyonlarda iki gizli filo tankerine el koymuştur" ifadelerini kullandı.

Noem, son incelemelerine göre el konulan gemilerin Venezuela'da demir aldıklarını veya Venezuela'ya doğru ilerlediğinin tespit edildiğini aktardı. Noem, Bella 1 gemisinin takibinin haftalardır devam ettiğinin altını çizerek, geminin kovalamaca sırasında bayrağını ve adını değiştirdiği vurgularken, ABD Sahil Güvenliği'ne ait "USCGC Munro" gemisinin mürettebatını kutladı.

Geçtiğimiz ay rotasını ve adını değiştirip ABD müdahalesinden kurtulmuştu

ABD Sahil Güvenliği, geçtiğimiz ay Karayipler'de Venezuela'ya doğru gittiği düşünülen, İran petrolü taşımakla suçlanan ve 2024 yılında ABD tarafından kaçak petrol taşıyan bir "gizli filo" içinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle yaptırımlara tabi tutulan "Bella 1" petrol tankerine el koymaya çalışmıştı. ABD müdahalesinden kaçınmak için adını "Marinera" olarak değiştiren ve rotasını çeviren petrol tankeri, Guyana bayrağından Rus bayrağına geçmişti. Karayip Denizi'nden Kuzey Atlantik'e kaçmayı başaran petrol tankeri, ABD Sahil Güvenliği tarafından takip ediliyordu. ABD medyası bugün, Rusya'nın petrol tankerine eşlik etmek için bir denizaltı ve savaş gemilerini görevlendirdiğini aktarmıştı.

Aralık ayının sonunda Rusya, ABD'ye diplomatik bir nota göndererek tankerin takibinin durdurulmasını talep etmişti.

Uluslararası hukuka göre bir ülkenin bayrağını taşıyan gemiler o ülkenin koruması altında bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay, Venezuela'ya giriş ve çıkış yapan ve yaptırım uygulanan petrol tankerlerine "tam abluka" emri vermişti. - FLORIDA

