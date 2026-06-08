ABD'den İran ablukasını ihlal eden tankere savaş uçağıyla müdahale

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik ABD ablukasını ihlal eden Palau bandralı "M/T Marivex" petrol tankerine Umman Körfezi açıklarında savaş uçağından ateşlenen hassas güdümlü mühimmatla müdahale edildiğini açıkladı. CENTCOM, 13 Nisan'da başlayan abluka kapsamında uyarılara uymayan toplam 7 geminin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

ABD ordusu, İran limanlarına yönelik ablukayı ihlal eden yüksüz bir petrol tankerine Umman Körfezi açıklarında müdahalede bulunulduğunu açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Palau bandralı "M/T Marivex" gemisinin mürettebatının ABD güçlerinin talimatlarına uymadığı ve geminin İran limanlarına doğru seyretmeye devam ettiği belirtildi. Müdahale kapsamında USS Abraham Lincoln uçak gemisinden F/A-18 Super Hornet tipi bir savaş uçağının havalandığı ve geminin makine ile dümen bölümlerine hassas güdümlü mühimmat ateşlediği kaydedildi. Açıklamada, Marivex'in artık İran'a doğru seyir halinde olmadığı belirtildi.

"Uyarılara uymayan 7 gemi etkisiz hale getirildi"

CENTCOM, 13 Nisan'da başlatılan abluka kapsamında bugüne kadar uyarılara uymayan 7 geminin etkisiz hale getirildiğini, talimatlara uyan 134 geminin yeniden yönlendirildiğini ve insani yardım taşıyan 42 geminin geçişine izin verildiğini açıkladı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı