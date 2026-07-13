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ABD ordusu: "İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı, onlarca hedef vuruldu"

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ABD Merkez Komutanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hedeflerine yönelik hassas güdümlü mühimmatlarla düzenlenen son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Saldırılarda savaş uçakları, gemiler ve ilk kez tek yönlü İHA ile İDA'lar kullanıldı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurarak, "Bu kapsamda birden fazla konumdaki onlarca hedef hassas güdümlü mühimmatlarla vuruldu" açıklamasında bulundu.

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen uluslararası nakliye gemilerini hedef alma kabiliyetini zayıflatmak amacıyla ülkeye karşı başlatılan son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, bu kapsamında birden fazla konumdaki onlarca hedefin hassas güdümlü mühimmatlarla vurulduğu aktarılarak, "CENTCOM kuvvetleri; ABD savaş uçakları, savaş gemileri ve ilk kez kullanılan tek yönlü insansız hava araçları (İHA) ve tek yönlü insansız deniz araçları (İDA) ile İran'ın askeri hava savunma sistemlerini, kıyı radar sahalarını, füze ve insansız hava aracı unsurlarını ve küçük tekneleri hedef aldı" ifadelerine yer verildi.

"İran Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmemektedir"

Hürmüz Boğazı'nın "küresel ticaret için hayati öneme sahip bir deniz koridoru" olduğu hatırlatılan açıklamada, "İran burayı kontrol etmemektedir" denildi. Açıklamada, "ABD kuvvetleri; İran'ın süregelen haksız saldırganlığına, tacizlerine, tehditlerine ve keyfi kararlarına rağmen ticari taşımacılıkta seyrüsefer serbestisinin korunmasını sağlamak için hazır durumda ve tetiktedir" ifadeleri kullanıldı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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