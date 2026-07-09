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ABD, Tahran-Meşhed demiryolunu vurdu

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İran Dini Lideri Ali Hamaney'in cenazesinin Meşhed'e defnedilmesine saatler kala ABD, Tahran-Meşhed demiryolunu hedef aldı. Seferler durdurulurken, yolcular karayoluyla nakledildi.

ABD, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in cenazesi öncesi Tahran-Meşhed demiryolunu vurdu.

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in cenazesinin İran'ın Meşhed kentine defnedilmesine saatler kala ABD, Tahran-Meşhed demiryolunu vurdu. İran Demiryolları, söz konusu hatta tren seferlerinin askıya alındığını belirterek, hasarı onarmak için bölgeye ekipler gönderildiğini aktardı. Mahsur kalan yolcular ise, karayolu ile Meşhed'e nakledildi.

Hamaney'in cenazesi Meşhed kentinde düzenlenecek cenaze törenlerinin ardından İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verilecek. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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