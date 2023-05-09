ABD'den Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğluna yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Meksikalı uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez ile Meksikalı 3 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım listesine aldı.

ABD, Meksika'daki uyuşturucu tacirlerini hedef aldı. ABD Hazine Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'nın Meksikalı uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğullarının uyuşturucu kaçaklığı ile suçlamasının ardından hareket geçti. Hazine Bakanlığı, El Chapo'nun oğlu Joaquin Guzman Lopez, Mario Esteban Ogazon Sedano, Saul Paez Lopez ve Raymundo Uribe Perez idi.

Bakanlık ayrıca, uyuşturucu üretimi ile bağlantılı olan Sinaloa merkezli bir kimya ve laboratuvar ekipmanı şirketi olan Sumilab'ı ve Sinaloa merkezli bir emlak şirketi olan Urbanizacion, Inmobiliaria y Construccion de Obras'ı yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Müsteşarı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Bakan Brian E. Nelson yaptığı açıklamada, "Bugünkü yaptırımlar, üreticiler, tedarikçiler ve nakliyeciler dahil olmak üzere küresel yasadışı fentanil girişimini bozmaya devam ediyor. Meksika hükümeti ve ABD kolluk kuvvetleri ile yakın koordinasyon içinde Hazine, Los Chapitos'u ve Sinaloa Karteli'nin operasyonlarını her noktada izole etmek ve bozmak için yetkililerimizi kullanmaya devam edecek" denildi. - WASHINGTON