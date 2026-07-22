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ABD ordusu: "İran'a yönelik saldırılar 11. gecesinde devam ediyor"

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ABD Merkez Komutanlığı, İran'a yönelik saldırıların 11. gecesinde devam ettiğini ve Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik tehditleri azaltmayı hedeflediğini duyurdu. İran basını, Tebriz ve Tahran'da patlamalar ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların 11. gecesinde devam ettiğini duyurarak, "Bu saldırılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiler için tehdit oluşturma yeteneğini daha da zayıflatmayı amaçlıyor" açıklamasında bulundu.

ABD ordusu, İran'a yönelik saldırıların 11. gecesinde devam ettiğini duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı belirtilerek, "Bu saldırılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiler için tehdit oluşturma yeteneğini daha da zayıflatmayı amaçlıyor" denildi.

İran basını: "Bazı bölgelerde patlamalar meydana geldi"

İran merkezli Fars Haber Ajansı ise, ülkenin kuzeybatısındaki Tebriz yakınlarında birkaç patlama meydana geldiğini bildirdi. Ayrıca Tahran'ın kuzeydoğusunda hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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