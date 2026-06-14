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ABD'de paraşütlü atlayıcıları taşıyan uçak düştü: 12 ölü

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ABD'nin Missouri eyaletinde Butler Memorial Havalimanı'ndan havalanan paraşütçü uçağı kısa süre sonra düştü. Kazada 11 paraşütçü ve 1 pilot yaşamını yitirdi. Enkazda yangın çıkarken, soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Missouri eyaletindeki Butler Memorial Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşen uçakta 11 paraşütçü ve 1 pilot hayatını kaybetti.

ABD'nin Missouri eyaletindeki Butler Memorial Havalimanı'ndan havalanan ve paraşütlü atlayıcıları taşıyan bir uçak düştü. Havaalanı Müdürü ve Bates County Acil Durum Yönetim Direktörü Dennis Jacobs, uçağın yerel saatle 11.20 sıralarında havalandığını, gerekli irtifaya ulaşamadığını, keskin bir şekilde sola dönüş yaptığını ve pistten yaklaşık yaklaşık 270 metre uzaklıkta düştüğünü söyledi.

Yetkililer, kazada 11 paraşütçü ve 1 pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz belirlenemediği, bu nedenle ailelere de bilgi verilemediği kaydedildi.

Missouri polisi, uçak düştükten sonra enkazda yangın çıktığını bildirdi. Bir yetkili, uçağın havalimanının bitişiğindeki bir araziye düştüğünü ve önlem amacıyla yolun trafiğe kapatıldığını söyledi.

Kazaya ilişkin soruşturmanın ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından yürütüleceği bildirildi. - MİSSOURİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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