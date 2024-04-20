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ABD'de iki küçük kızla buluşmaya çalışan yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü

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ABD'nin Washington eyaletinde biri 7, diğeri 11 yaşında olan internetten tanıştığı 2 kız çocuğuyla otelde buluşma planı yaptığı belirtilen 67 yaşındaki kişiye polis baskın düzenledi. Odanın önünde yaşanan çatışmada şahıs vurularak öldürülürken, o anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

ABD'nin Washington eyaletinde, biri 7, diğeri 11 yaşında 2 kız çocuğuyla otelde buluşma planı yaptığı belirtilen 67 yaşındaki kişi, polisle girdiği silahlı çatışmada öldü.

POLİSİ GÖRÜNCE SİLAHINA DAVRANDI

Seattle polisi tarafından paylaşılan olay videosunda, ismi verilmeyen şüphelinin bir otel binasında 7 ve 11 yaşlarında 2 kız çocuğunun kaldığını düşündüğü odanın önünde polisle arbede yaşadığı görülüyor.

ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ

Zanlıya müdahale eden polis memurunun vücut kamerasından elde edilen görüntülerde, çocuklarla buluşmayı bekleyen şüphelinin karşısında polisi bulunca tabanca çıkardığı ve bunun üzerine 3 polis memuru tarafından defalarca ateş edilerek vurulduğu anlar yer alıyor.

İNTERNETTE TANIŞTIĞI KÜÇÜK ÇOCUKLARLA BULUŞMAYI PLANLIYORDU

ABD medyasında çıkan haberlerde de internetten tanıştığı kız çocuklarıyla buluşacağını düşünen zanlının, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Sosyal medyada, suçunun henüz netleşmediği ve niyetinin tam olarak bilinmediği gerekçesiyle şüphelinin öldürülmesi yerine tutuklanıp yargılanması gerektiğini savunanlar oldu. ABD'de polis memurları hayatlarının tehlikede olduğunu hissettiklerinde tepki vermek üzere eğitiliyor ve böyle bir durumda Amerikan yasaları polislere ölümcül güç kullanma hakkı veriyor.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Washington Hukuk 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

tamer topaloglu:

Bu haberin tam olarak doğru olduğunu düşünemiyorum nedense sanki bir kaç ayrıntı eksik gibi.adam ile ilgili geçmiş bilgilerin paylaşılması daha iyi olurdu

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Köfteci Jardel:

Ne güzel yapmışlar. Ellerine sağlık

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