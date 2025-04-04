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ABD'de Hortum Felaketi: 7 Ölü, 13 Yaralı

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ABD'nin orta ve güney kesimlerinde etkili olan hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, 13 kişi yaralandı. Tennessee, Indiana ve Missouri'de ölümler kaydedildi. Elektrik kesintileri ise 150 bin ev ve iş yerini etkiledi.

ABD'de etkili olan hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi, 13 kişi de yaralandı.

ABD'nin orta ve güney kesimlerini vuran şiddetli fırtına ve hortumda bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Ölümlerden 5'i Tennessee eyaletinde, diğerleri ise Indiana'da ve Missouri'de kayda geçti. En az 13 kişi de yaralandı. Gece boyunca Arkansas, Illinois, Kentucky, Mississippi, Missouri ve Tennessee olmak üzere 6 eyalette hortumlar etkisini sürdürdü. Son 24 saatte Arkansas'tan Ohio'ya kadar uzanan bölgede 30'dan fazla hortum tespit edildi. Perşembe akşamı itibarıyla 150 bin ev ve iş yerine elektrik verilemediği öğrenildi. En fazla kesintinin yaşandığı eyaletler Michigan ve Indiana olduğu aktarıldı.

Hortum elektrik hatları, ağaçlar, tren vagonları ve araçları devirirken, bir kilise ve bir depo yıkıldı. Evlerde büyük hasar meydana geldi. - TENNESSEE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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