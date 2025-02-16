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ABD'de fırtına can aldı: 9 ölü

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ABD'de Tennessee, Kentucky, Virginia ve Georgia eyaletlerini vuran fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Kentucky Valisi acil müdahale ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

ABD'nin Tennessee, Kentucky, Virginia ve Georgia eyaletlerinde etkili olan fırtınada 9 kişi yaşamını yitirdi.

FIRTINA'DA 9 KİŞİ CAN VERDİ

ABD'nin Tennessee, Kentucky, Virginia ve Georgia eyaletlerini fırtına vurdu. Kentucky Valisi Andy Beshear, fırtına nedeniyle meydana gelen sellerde çok sayıda ev, iş yeri ve yolun sular altında kaldığını belirterek, ilk belirlemelere göre en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Beshear, acil müdahale ekiplerinin şu anda "arama ve kurtarma aşamasında" olduğunu ve 24 saatten kısa sürede binden fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kentucky sakinlerinin dikkatli olması gerekiyor. 300'den fazla yol kapalı" ifadelerini kullandı.

Georgia'da ise fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Fırtına nedeniyle diğer eyaletlerde de maddi hasar meydana gelirken, henüz can kaybı bildirilmedi.

ABD'de fırtına can aldı: 9 ölü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇengelköylü:

ABD FİLİSTİNLİ MASUM İNSANLARDAN ALDIĞI BEDDUA NEDENİYLE ALLAHIN GAZABI DAHA ÇOK AĞIR OLACAK İSRAİLE GÖNDERDİĞİ 1800 TON BOMBANIN AYNI TESİRİNİ ABD DE YAŞACAK

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