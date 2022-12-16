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F-35 savaş uçağı iniş sırasında bir ana tepe taklak oldu! O anlar saniye saniye kamerada

3. Sayfa Haberleri

ABD'nin Texas eyaletindeki bir donanma üssünde F-35 savaş uçağının iniş yapmaya çalıştığı sırada düştü. O anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Texas eyaletinin Wort Forth kentinde yer alan ABD Donanması hava üssünde bu perşembe sabah saat 10.15 sularında meydana gelen olayda bir F-35B Lightning II tipi savaş uçağı dikey iniş yaptığı sırada burnunu piste çarparak düştü. Kaza sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri ulaşırken pilotun fırlatma düğmesine basarak uçaktan çıktığı ifade edildi. Ancak pilotun sağlık durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA

Uçağın yapımını üstlenen Lockheed Martin adlı şirket, kazayla ilgili olarak yaptığı açıklamada uçağın Fort Worth kentindeki hava üssündeki bir pistte düştüğünü doğruladı. Pilotun başarılı bir şekilde uçaktan çıktığını belirten şirket olayla ilgili araştırmanın yapılacağını bildirdi. ABD Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri Patrick Ryder ise düşen uçağın henüz resmi olarak ABD Hükümeti mülkiyetine devredilmediğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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