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ABD'de engelli çocuğunu öldürdüğünden şüphelenilen anne aranıyor

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ABD'nin Teksas eyaletinde, 6 yaşındaki engelli oğlunu öldürdüğü şüphesiyle Cindy Rodriguez Singh isimli kadın aranıyor. Kadın, çocuğun son görüldüğü tarihten bu yana Meksika'da olduğunu iddia etmiş ancak daha sonrasında çocuğu bir süpermarket zincirinde tanıştığı bir kadına sattığını söylemişti. FBI, kadını bulan ve hakkında bilgi veren kişilere 25 bin dolar ödül vaad ediyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde 39 yaşındaki Cindy Rodriguez Singh isimli kadın, engelli oğlu Noel Avarez'in öldürülmesiyle ilgili olarak birinci derece cinayet şüphelisi olarak aranıyor. 6 yaşındaki engelli ve kronik akciğer rahatsızlığı olan çocuk, en son 2022 yılının Ekim ayında görüldü. Yetkililer, bu tarihten beri canlı görülmeyen çocuğun öldüğünü düşünüyor.

İFADELERİNDE ÇELİŞKİLER VARDI

FBI Dallas tarafından yapılan açıklamada, "Çocuklar için sağlık kontrolü yapıldığı esnada Rodriguez Singh, Everman Polis Departmanı memurlarına çocuğun biyolojik babasıyla Meksika'da yaşadığını ve Kasım 2022'den beri orada olduğunu söyledi. Daha sonrasında bunun yalan olduğu anlaşıldı" ifadelerine yer verildi.

ANNE OĞLUNU, MEKSİKA'DA BİR SÜPERMARKETTE TANIŞTIĞI KADINA SATTIĞINI SÖYLEDİ

Rodriguez Singh, daha sonrasında çocuğu Meksika'daki bir süpermarket zincirinde tanıştığı bir kadına sattığını söyledi. FBI tarafından aranan kadını bulan ve hakkında bilgi veren kişilere 25 bin dolar ödül verileceği ifade edildi. Dallas FBI Özel Ajanı Chad Yarbrough, düzenlediği basın toplantısında, kaçak annenin bulunması için medyaya ve kamuoyuna yardım çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Aile İçi Şiddet 3-sayfa Cinayet Teksas Sonora Hukuk Dünya

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