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ABD'de listeria paniği! 9 kişi hayatını kaybetti

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ABD'de Boar's Head markalı şarküteri etinden yiyen 9 kişi listeria virüsü nedeniyle hayatını kaybederken virüsü taşıyan 57 kişi hastanede tedavi altına alındı. Ülke genelindeki listeria salgını nedeniyle 3 milyon kilogram et geri çağrıldı.

ABD'de yeni virüs paniği! ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Boar's Head markalı şarküteri etinden yiyen 9 kişinin listeria virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

57 KİŞİ DE HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Ülke genelindeki listeria salgını nedeniyle 57 kişi de hastanede tedavi altına alındı. CDC, bu salgının 2011 yılından bu yana ABD'de görülen en büyük listeria salgını olduğunu aktardı. Ölüm vakalarının bildirildiği eyaletler ise, Florida, Tennessee, New Mexico, New York, Güney Carolina, Illinois, New Jersey ve Virginia olarak belirtildi. Merkez, geri çağrılan ürünleri tüketmekten kaçınma ve etiketlerdeki "EST. 12612" veya "P-12612" numaralara dikkat etme çağrısında bulundu.

ABD'de listeria salgını! 9 kişi listeria virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

3 MİLYON KİLOGRAM ÜRÜN GERİ ÇAĞRILDI

ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetleme Servisi'ne (FSIS) göre, Boar's Head ve Old Country markaları altında yer alan jambon, sucuk, pastırma ve sosis dahil 70'den fazla ürünü içeren en az 3 milyon kilogram et geri çağrıldı. Ürünler, 10 Mayıs ile 29 Temmuz tarihleri arasında üretildi. Geri çağrılan ürünler, ülke çapında dağıtıldı veya Cayman Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Meksika ve Panama'ya ihraç edildi.

GIDA KAYNAKLARI ÖLÜMLERDE 3'ÜNCÜ SIRADA

Listeria hastalığı, "Listeria monocytogenes" bakterisinin bulunduğu gıdaların tüketilmesiyle bulaşan bir hastalıktır. ABD'de gıda kaynaklı hastalıklardan kaynaklanan ölümlerde listeria, her yıl tahmini bin 600 enfeksiyon ve 260 ölümle 3. sırada yer alıyor. Hamileler, yeni doğanlar, 65 yaş üstü kişiler ve bağışıklık sistemleri zayıf kişiler hastalanma riski altında bulunurken, hastalığın belirtileri ateş, kas ağrıları, denge kaybı, kasılmalar ve bağırsak sorunları oluyor. Bazı kişilerde ise semptomların görülmesi 10 haftayı bulabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Hacer Kalkan Bayram:

Başladılar yakında tüm dünyaya gelir amaçları doğal etti yok edip yapay etleri piyasaya sürmek gözümüz aydın

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