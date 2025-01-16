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ABD'de bir öğretmen 13 yaşındaki öğrencisinden hamile kaldı

ABD'de bir öğretmen 13 yaşındaki öğrencisinden hamile kaldı
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ABD'nin New Jersey eyaletinde bir ilkokul öğretmeni, 13 yaşındaki öğrencisine uyguladığı cinsel istismar sonrası hamile kaldı. Korkunç olay, şu anda 20 yaşında olan gencin babasının, "Öğretmenin oğlu, benim oğluma çok benziyor" paylaşımıyla ortaya çıktı.

Dehşete düşüren olayın adresi ABD'nin New Jersey eyaleti oldu. Cape May İlçe Savcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 13 yaşındaki öğrencisinin çocuğunu doğurduğu iddiasıyla yargılanan 34 yaşındaki Laura Caron isimli öğretmen tutuklandı.

"ÖĞRETMENİN OĞLU BENİM OĞLUMA BENZİYOR"

ABC6'nın haberine göre, New Jersey'in güneyindeki Middle Township İlkokulu'nda beşinci sınıf öğretmeni olan 34 yaşındaki Caron, 2005 doğumlu çocukla ilk kez ona ve kardeşine sınıf öğretmenliği yaparken tanıştı. Cinsel tacizin 2016 yılında, öğrencinin 11 yaşlarında olduğu sırada başladığı öğrenildi. Öğrenci, o sırada kardeşleriyle birlikte Caron'un evinde yaşıyordu ve zaman zaman Caron'un yatağında uyanıyordu. Suç duyurusunda, cinsel istismara ilişkin soruşturmanın, iddia edilen mağdurun babasının Facebook'ta Caron'un 5 yaşındaki çocuğunun kendisine ve oğluna benzediğini paylaşmasının ardından Aralık ayında başladığı belirtiliyor.

ÖĞRETMEN CİNSEL SALDIRIDAN TUTUKLANDI

Suç duyurusunda, mağdurun aile üyelerine gönderdiği kısa mesaj ve telefon görüşmesinde çocuğun babasının kendisi olduğunu itiraf ettiği belirtildi. 15 Ocak 2025'te Cape May İlçe Savcılığı, Middle Township Polisi ve Özel Mağdurlar Birimi, Caron'u olay çıkmadan gözaltına aldı. Araştırmacılar ayrıca evinde mahkeme tarafından yetkilendirilmiş bir arama emri uyguladı.Savcılar, Middle Township Okul Bölgesi'nin soruşturmadan haberdar edildiğini ve şu anda kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptığını söyledi. Haberden etkilenen öğrencilere, personele ve ailelere danışmanlık ve destek hizmetleri de sunuluyor. Savcılar, Caron'un ilk mahkeme duruşmasını beklerken Çarşamba günü hapiste kaldığını söyledi. Caron'un kendisi adına yorum yapabilecek bir avukatı olup olmadığı belirsiz.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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ABD'de bir öğretmen 13 yaşındaki öğrencisinden hamile kaldı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Tutuklanmış yani ABD de çağa ayak uyduramıyor. Bağnaz gerici yobaz ABD. Bizim çağdaşlardan biraz çağdaşlık öğrenmeleri lazım...

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