ABD'de çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkaran genç, kazaya sebep oldu

Amerika'nın Nebraska eyaletinde, 17 yaşında bir genç, YouTube'da paylaşmak için "çılgın" görüntüler çekmek amacıyla trenleri kasıtlı olarak raydan çıkardı.

Genç, 21 Nisan'da Bennet kasabasında meydana gelen tren kazasının videosunu çekip internette paylaştı. Videoda, "ŞİMDİYE KADAR ÇEKTİĞİM EN ÇILGIN VİDEO!" başlığını kullandı.

Görüntülerde, iki lokomotif ve beş dolu yük vagonu boş bir vagona çarparak raydan çıkıyor, ancak devrilmiyor. Genç, olayı filme alırken sürekli "Aman Tanrım!" diye bağırıyor. Kaza sonucunda 350 bin dolar (yaklaşık 10 milyon TL) değerinde hasar oluştu, ancak neyse ki kimse yaralanmadı.

İlginç bir şekilde, genç kazayı ilk bildiren kişi oldu ve hatta olay yerindeki bir soruşturmacıya yaklaşıp çektiği görüntüleri gösterdi. Bu davranışı şüphe uyandırdı ve soruşturmanın derinleşmesine neden oldu.

Soruşturma sonucunda, gencin tren raylarındaki makas düğmesine müdahale ettiği ve bunu bilerek yaptığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntüleri, gencin olay öncesinde bölgede dolaştığını ve raylara yaklaştığını gösteriyor.

Şimdi genç, her biri 5.000 dolardan fazla hasara neden olmaktan iki ayrı suçlamayla karşı karşıya. Eğer suçlu bulunursa, her suçlama için 15.000 dolara kadar para cezası ve yedi yıla kadar hapis cezası alabilir.

Bu olay, sosyal medyada ilgi çekmek için tehlikeli ve yasadışı eylemler yapan gençlerin artan sayısına dikkat çekiyor. Yetkililer, bu tür davranışların ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.