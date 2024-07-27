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ABD'de çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkaran genç, kazaya sebep oldu

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Amerika'da 17 yaşında bir genç, YouTube videosu çekmek için trenleri kasıtlı olarak raydan çıkardı. Olay 350 bin dolarlık hasara yol açtı. İlginç şekilde, genç kazayı ilk bildiren kişiydi ve görüntüleri soruşturmacılara gösterdi. Soruşturma, gencin ray makasına müdahale ettiğini ortaya çıkardı. Şimdi iki ağır suçla yargılanıyor ve her biri için 15 bin dolar para cezası ve 7 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Bu olay, sosyal medya ilgisi için yapılan tehlikeli eylemlere dikkat çekiyor.

Amerika'nın Nebraska eyaletinde, 17 yaşında bir genç, YouTube'da paylaşmak için "çılgın" görüntüler çekmek amacıyla trenleri kasıtlı olarak raydan çıkardı.

Genç, 21 Nisan'da Bennet kasabasında meydana gelen tren kazasının videosunu çekip internette paylaştı. Videoda, "ŞİMDİYE KADAR ÇEKTİĞİM EN ÇILGIN VİDEO!" başlığını kullandı.

Görüntülerde, iki lokomotif ve beş dolu yük vagonu boş bir vagona çarparak raydan çıkıyor, ancak devrilmiyor. Genç, olayı filme alırken sürekli "Aman Tanrım!" diye bağırıyor. Kaza sonucunda 350 bin dolar (yaklaşık 10 milyon TL) değerinde hasar oluştu, ancak neyse ki kimse yaralanmadı.

İlginç bir şekilde, genç kazayı ilk bildiren kişi oldu ve hatta olay yerindeki bir soruşturmacıya yaklaşıp çektiği görüntüleri gösterdi. Bu davranışı şüphe uyandırdı ve soruşturmanın derinleşmesine neden oldu.

Soruşturma sonucunda, gencin tren raylarındaki makas düğmesine müdahale ettiği ve bunu bilerek yaptığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntüleri, gencin olay öncesinde bölgede dolaştığını ve raylara yaklaştığını gösteriyor.

Şimdi genç, her biri 5.000 dolardan fazla hasara neden olmaktan iki ayrı suçlamayla karşı karşıya. Eğer suçlu bulunursa, her suçlama için 15.000 dolara kadar para cezası ve yedi yıla kadar hapis cezası alabilir.

Bu olay, sosyal medyada ilgi çekmek için tehlikeli ve yasadışı eylemler yapan gençlerin artan sayısına dikkat çekiyor. Yetkililer, bu tür davranışların ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu

ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu

ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Sosyal Medya YouTube YouTube Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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