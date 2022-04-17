ABD'de alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
ABD'de alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Columbiana Alışveriş Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Columbiana Alışveriş Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Columbiana Alışveriş Merkezi'nde yaşanan silahlı saldırı ile ilgili açıklama yapan polis ekipleri, 10 kişinin silahla 2 kişinin ise yaşanan arbede esnasında yaralandığını bildirdi. Saldırının ardından basın açıklaması düzenleyen Columbia Polis Şefi William Holbrook, 12 yaralının 15 ila 73 yaş aralığında bulunduğunu ve 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Saldırı ile bağlantılı olduğu düşünülen 3 kişinin silahlarıyla birlikte gözaltına alındığını belirten Holbrook, "Bunun rastgele bir saldırı olduğunu düşünmüyoruz. Bu öylesine bir kişinin alışveriş merkezine gelerek insanları yaralamak isteyeceği bir saldırı değildi" ifadelerini kullandı. - GÜNEY CAROLINA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri, alışveriş merkezi, alışveriş, Carolina, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title