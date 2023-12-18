Üye Girişi
Haberler

ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyuna otomobil çarptı

Güncelleme:
Abone Ol

ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki kampanya merkezinden ayrıldığı sırada konvoyundaki araca bir otomobil çarptı. Biden'ın ve eşinin durumu iyi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki kampanya merkezinden ayrıldığı sırada konvoyundaki araca bir otomobil çarptı.

ABD'nin Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinde ABD Başkanı Joe Biden'ın kampanya merkezinden ayrıldığı sırada yaşanan kaza paniğe neden oldu. Dün yerel saatle 20.09 sıralarında Biden'ın konvoyunda yer alan gizli servise ait SUV araca bir otomobil çarptı. Biden'ın bulunduğu noktaya yaklaşık 40 metre uzaklıktaki kavşakta meydana gelen kazanın ardından, güvenlik görevlileri ABD Başkanını araca bindirip hızla bölgeden uzaklaştı.

Beyaz Saray yetkilisi tarafından basına yapılan açıklamada, ABD Başkanı ve eşi Jill Biden'ın durumunun iyi olduğu ifade edildi. Gizli Servis Sözcüsü Steve Kopek ise yaptığı açıklamada olayın planlanmış bir eylem olmadığını belirterek, konvoyun olaysız bir şekilde bölgeden ayrıldığını söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden Delaware Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var? Semiha Yankı kimdir? 2. Sayfa konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kızılcık Şerbeti 44. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title