Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi konser soruşturması sanatçılara uzandı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ankara Büyükşehir Belediyesi konser soruşturması sanatçılara uzandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021-2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlerle ilgili yürütülen soruşturmada, 32 hizmet alımında 154 milyon 453 bin lira kamu zararı tespit edildiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alınırken sanatçı ödemeleriyle ilgili uyumsuzluk nedeniyle konser veren bazı sanatçıların ifadeye çağırılacağı ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021–2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) düzenlediği konserlerle ilgili yürütülen soruşturmada, 32 hizmet alımında 154 milyon 453 bin lira kamu zararı tespit edildiğini açıkladı.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Eski ABB yöneticileri ve organizasyon şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

"PİYASA FİYATININ ÜZERİNDE ÖDEME YAPILDI"

Mülkiye müfettişleri, Sayıştay, MASAK ve bilirkişi raporlarına göre konser ihalelerinin rekabete açık olmadığı, ödemelerin piyasa fiyatlarının üzerinde yapıldığı ve bazı firmaların sahte adreslerle faaliyet gösterdiği belirtildi. MASAK, belediye tarafından ödenen ücretlerin yaklaşık yüzde 80'inin şirketlerde kaldığını, sanatçılara yalnızca yüzde 20'sinin ulaştığını kaydetti.

ABB'DEN AÇIKLAMA

ABB, konuyla ilgili daha önce kendi Teftiş Kurulu'nun ayrıntılı inceleme yaptığını, herhangi bir usulsüzlük ya da kamu zararına rastlanmadığını açıkladı. Belediye, Sayıştay denetimlerinde de olumsuz bir bulgu bulunmadığını vurguladı.

BAZI SANATÇILARDAN İFADE ALINACAK

Sabah'ta yer alan habere göre bilirkişi raporuna da giren sanatçı ödemeleriyle ilgili uyumsuzluk nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla konser veren bazı sanatçıların da ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Konser ve etkinliklere ödenen ücretlerin ortaya çıkması sonrası bazı sanatçılar açıklama yapmıştı. Hadise yılbaşında 94 değil 20 milyon, Gülşen, 78 değil 8 milyon, Kenan Doğulu, 13.6 değil 7 milyon lira kazandığını açıklamıştı. Mor ve Ötesi de açıklamasında, "Ortaya atılan asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz. Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim aldığımıza dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber

Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
BM'deki sözleri dikkat çeken Şara'nın metni bizzat kendisinin yazdığı ortaya çıktı

Şara'nın dikkat çeken BM konuşması böyle hazırlanmış
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErkan:

Bugün iki saatlik düğünde bile davulcuya zurnacıya orkestraya dünyanın parasını ödüyor vatandaş bu sanatçıların arkadında yüz kişiden fazla çalışan var memlekette okadar çok kamu zararına yol açan kurumşar var ki bu operasyon tamamen siyasi bir operasyon. Gökçeklere neden dokunulmuyor. Dünkü çocuk kendisine saray yaptırıyor Allah bilmiyor mu nasıl yapıldığını.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyusuf ayan:

şu anka parkın zararı ne olacak adelet kişilere göre işliyor mahkemeler şak şak hemen karar veriyor

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıesrefpasali:

BU SANATCILAR NE KADAR VERGI VERIYOR? maliye arastirsin, konserler verilmesin,,, eglenmek istiyen gazinoya gitsin,,,

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Kendi teftiş kurulu , kendilerini denetlemiş..Saçmalığa bak..Yağmalamışlar Ankara’yı da..

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanga giydiğini unutan şarkıcı dev ekranda kendini görünce ne yapacağını şaşırdı

Tanga giydiğini unuttu, ekranda kendini görünce ne yapacağını şaşırdı
Netanyahu'dan Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelere rest

Açıklamalar art arda geldi, Netanyahu sinirden deliye döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.