Ankara Büyükşehir Belediyesi konser soruşturması sanatçılara uzandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021–2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) düzenlediği konserlerle ilgili yürütülen soruşturmada, 32 hizmet alımında 154 milyon 453 bin lira kamu zararı tespit edildiğini açıkladı.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Eski ABB yöneticileri ve organizasyon şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

"PİYASA FİYATININ ÜZERİNDE ÖDEME YAPILDI"

Mülkiye müfettişleri, Sayıştay, MASAK ve bilirkişi raporlarına göre konser ihalelerinin rekabete açık olmadığı, ödemelerin piyasa fiyatlarının üzerinde yapıldığı ve bazı firmaların sahte adreslerle faaliyet gösterdiği belirtildi. MASAK, belediye tarafından ödenen ücretlerin yaklaşık yüzde 80'inin şirketlerde kaldığını, sanatçılara yalnızca yüzde 20'sinin ulaştığını kaydetti.

ABB'DEN AÇIKLAMA

ABB, konuyla ilgili daha önce kendi Teftiş Kurulu'nun ayrıntılı inceleme yaptığını, herhangi bir usulsüzlük ya da kamu zararına rastlanmadığını açıkladı. Belediye, Sayıştay denetimlerinde de olumsuz bir bulgu bulunmadığını vurguladı.

BAZI SANATÇILARDAN İFADE ALINACAK

Sabah'ta yer alan habere göre bilirkişi raporuna da giren sanatçı ödemeleriyle ilgili uyumsuzluk nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla konser veren bazı sanatçıların da ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Konser ve etkinliklere ödenen ücretlerin ortaya çıkması sonrası bazı sanatçılar açıklama yapmıştı. Hadise yılbaşında 94 değil 20 milyon, Gülşen, 78 değil 8 milyon, Kenan Doğulu, 13.6 değil 7 milyon lira kazandığını açıklamıştı. Mor ve Ötesi de açıklamasında, "Ortaya atılan asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz. Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim aldığımıza dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir" açıklamasını yapmıştı.