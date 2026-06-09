Gürültü kirliliğine sebep olan motosiklet sürücüsüne 35 bin lira ceza

Kastamonu'nun Cide ilçesinde abart egzoz sebebiyle gürültü kirliliğine sebep olan motosiklet trafikten men edilirken, sürücüsüne 35 bin 348 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafında Cide ilçesi Sahil Yolu'nda gerçekleştirilen denetim sırasında durdurulan bir motosikletin abart egzoz sebebiyle gürültü kirliliğine sebep olduğu belirlendi. Yapılan kontrollerde sürücünün yetersiz sürücü belgesiyle motosikleti kullandığı, motosikletin ise eksikliklerinin olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından sürücüye çeşitli ihlaller sebebiyle toplam 35 bin 348 lira cezai işlem uygulandı.

Motosiklet ise 30 gün sereyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı