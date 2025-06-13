AB Liderleri, Orta Doğu'da İtidal Çağrısında Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in İran'a yaptığı saldırının ardından Avrupa Birliği liderleri, gerilimin azaltılması ve diplomasi yoluyla çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak itidal çağrısında bulundu.

İsrail'in İran'a saldırısının ardından Avrupa Birliği (AB) liderleri, Orta Doğu'da itidal çağrısında bulundu.

İsrail'in İran'ı hedef alarak nükleer ve askeri tesisler dahil 100'den fazla hedefi vurması ve aralarında Genelkurmay Başkanı ve İran'ın nükleer programı dahilindeki bilim insanları dahil üst düzey isimleri öldürmesinin ardından Avrupa Birliği'nden itidal çağrısı yapıldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, "Orta Doğu'dan gelen haberler son derece endişe verici. Avrupa, tüm tarafları azami itidal göstermeye, derhal gerginliği azaltmaya ve misillemeden kaçınmaya davet ediyor. Bölgenin istikrarı ve küresel güvenlik için diplomatik bir çözüm, artık her zamankinden daha acil bir hale gelmiş durumda" dedi.

Kallas: "Diplomasi halen ilerlemenin en iyi yolu"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, "Orta Doğu'daki durum tehlike arz ediyor. Tüm tarafları itidalli davranmaya ve gerilimi daha fazla tırmandırmaktan kaçınmaya davet ediyorum. Diplomasi, halen ilerlemenin en iyi yoludur ve gerilimin azaltılmasına yönelik her türlü diplomatik çabayı desteklemeye hazırım" ifadelerini kullandı.

Costa: "İtidal ve diplomasi çağrısında bulunuyorum"

AB Konseyi Antonio Costa da benzer bir açıklama yayımlayarak, "Orta Doğu'daki son gelişmelerden derin endişe duyuyorum. Gerilimin böylesine tehlikeli bir şekilde tırmanması engellenmelidir zira aksi takdirde tüm bölge istikrarsızlaşacaktır. İtidal ve diplomasi çağrısında bulunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!

En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!
Danla Bilic'ten büyük dönüşüm! Estetik için adeta servet harcadı

Estetik operasyon için adeta bir servet harcadı
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

Sivas fena sallandı
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.