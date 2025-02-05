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Sarı serumdan hayatını kaybeden vatandaşa serum takan şüpheli: Reçetesiz işlem yaptım

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Ataşehir'de sarı serum nedeniyle hayatını kaybeden Harun Bayramoğlu'na evinde serum takan sağlık kabini işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, "Küçük şişe tamamen bitti, büyük seruma başladıktan sonra yaklaşık 5 damla kullanım sonrasında 'midem bulanmaya başladı' deyince durdurdum. Reçetesiz işlem yaptığım için kusurlu olabileceğimi düşünüyorum" dedi.

Halk arasında "atom" veya "sarı serum" olarak bilinen tedaviden kaynaklı ölümler devam ediyor. Son olarak İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı İçerenköy Mahallesi'nde geçtiğimiz gün evde sarı serum tedavisi alan 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu hayatını kaybetti. Bayramoğlu'na serum takan Erenköy sağlık kabini işletme sahibi şüpheli A.T'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. A.T, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SERUMU ISRAR ÜZERİNE TAKTIM"

Şüpheli A.T. savcılığa verdiği ifadesinde, "Harun Bayramoğlu'na yaklaşık 5 senedir senede 5-6 kez olmak üzere serum bağlanması ve diğer ilaç tedavileri hususunda yardımcı oluyorum. Harun Bayramoğlu doktorun kendisine yazmış olduğu reçeteyi bana gönderir, ben reçete de yazılı olan ilaçları temin ederek Harun Bayramoğlu'nun ikametinde kendisine uygularım. Bu son olayda kullandığımız ilaçlara ilişkin bir reçete yoktur. Harun Bayramoğlu'nun kendisinin ısrarı üzerine kendi işletmemde bulunan ilaçlarla birlikte ikamete geçtim. Harun Bayramoğlu'nun son olayda kendisinin ısrarcı olduğuna ilişkin eşi Leyla Bayramoğlu da şahittir. İkamette serumu Harun Bayramoğlu ve Leyla Bayramoğlu'nun önünde hazırladım. Kesinlikle sarı serum olarak bilinen Bemiks ampul kullanmadım. İlk olarak parasetemol uyguladım, daha sonra 500 cc olan serumu taktim. Bu serum izolen dengeli serum olarak geçmektedir, içeriğinde sodyum ya da glikoz bulunmamaktadır." dedi.

"5 DAMLA SONRA MİDESİNİN BULANDIĞINI SÖYLEDİ"

Uyguladığı ilaçları tüm detaylarıyla anlatan şüpheli, "Bu seruma ilave olarak arveles (1 adet), c vitamini ampul (2 adet), avil antihistaminik (1 adet), mide şikayeti nedeniyle, 1 adet de pulcet olarak geçen mide koruyucu ile 1 adet novasef antibiyotik ilaç ilave ettim. Bu ilaçları Harun Bayramoğlu'nun kendi isteği doğrultusunda uyguladım. Olay anında parasetemol dediğimiz küçük şişe tamamen bitti, büyük seruma başladıktan sonra yaklaşık 5 damla kullanım sonrasında Harun Bayramoğlu midem bulanmaya başladı deyince direkt olarak serumu durdurdum." diye konuştu.

"REÇETESİZ İŞLEM YAPTIĞIM İÇİN KUSURLU OLABİLİRİM"

Ambulans gelene kadar Bayramoğlu'na ilk müdahaleyi yaptığını söyleyen A.T, "Sonrasında aracıma inerek müdahale için streoid ve bos 150 ml serum 80 mg prednol, avil yapmak üzere geldim, geldiğimde eşi serumunu çekmişti, Harun Bayramoğlu yerde uzanır vaziyetteydi, tekrar damar yolu açarak araçtan aldığım ilaçları uyguladım. Ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi yaptım, tahta kaşık ile diline kaçmaması için bastırdım, hastayı yan çevirdim. Bir süre sonra ambulans geldi, akabinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini öğrendim. Konuyla ilgili olarak reçetesiz işlem yaptığım için kusurlu olabileceğimi düşünüyorum ancak benzer konularda ayni uygulamaları yaptığımız için bu şekilde hareket ettim. Konuyla ilgili üzgünüm, söyleyeceklerim bunlardan ibarettir." ifadelerini kullandı.

Sarı serumdan hayatını kaybeden vatandaşa serum takan şüpheli: Reçetesiz işlem yaptım
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Arab Teib ülkesinde sıradan bir gün ve artık sıradanlaşan bir ölüm. 40 metre kare dükkandan bozma bir yer kiralıyorsun ve tıp hizmeti veriyorsun, dünyada eşi yoktur.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Doktor tavsiye etmediği müddetçe kafanıza göre serum kullanmayın

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