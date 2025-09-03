98 Farklı Davadan Aranan Firari Genç Yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 98 farklı dosyadan aranması bulunan 21 yaşındaki firari şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bahşılı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT'ın ortak çalışmasıyla operasyon gerçekleştirildi. Aksaray, Çanakkale ve Elazığ yerel ilamat ve infaz masalarınca "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından aranması bulunan G.D. (21) yakalandı. Zanlının toplam 98 ayrı suç dosyası bulunduğu öğrenildi. Kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari şahıs, işlemlerinin ardından Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE