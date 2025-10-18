94 Yaşındaki Kore Gazisi Cemil Öner Son Yolculuğuna Uğurlandı
Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Kore Gazisi Cemil Öner, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybederken, askeri bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Gercüş Kaymakamı, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Gercüş ilçesinde ikamet eden Kore Gazisi Cemil Öner, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Öner için ilçe mezarlığında askeri tören düzenlendi.
Törene Gercüş Kaymakamı, askeri erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Öner, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Kore Gazisi Öner'in Türk bayrağına sarılı naaşı, gözyaşları arasında toprağa verildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa