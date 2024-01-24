Denizli'de Kore Gazisi Selahattin Karakaş'ın cenazesi törenle defnedildi

Denizli'de yaşadığı evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kore gazisi Selahattin Karakaş (94), törenle toprağa verildi.

Denizli'de yaşayan son 8 Kore Gazisinden biri olan 94 yaşındaki Selahattin Karakaş, Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşadığı evinde yaşlılığa bağlı kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Kore gazisi Karakaş, bugün Asri Mezarlık İçi Camiide düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gazi'nin cenaze törenine Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Ali Değirmenci, Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Karakaş'ın cenazesi Asri mezarlık Gaziler mezarlığına defin edildi.

Öte yandan, 94 yaşındaki Kore Gazisi Selahattin Karakaş'ın hayatını kaybetmesi ile birlikte Denizli'de yaşayan 7 Kore Gazisi kaldığı öğrenildi. - DENİZLİ