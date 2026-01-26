Haberler

Yanan evinin önünde kedisine sarıldığı fotoğrafla tanınan Ali Meşe vefat etti

Yanan evinin önünde kedisine sarıldığı fotoğrafla tanınan Ali Meşe vefat etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 2018 yılında çıkan yangında evinin önünde kedisine sarılarak gözyaşı döken 93 yaşındaki Ali Meşe, yaşlılığa bağlı sebeplerle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Meşe, Türkiye'nin hafızasında yer eden o görüntülerle anılıyordu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 2018 yılında çıkan yangında kül olan evinin önünde kedisine sarılarak gözyaşı döktüğü kareyle hafızalara kazınan 93 yaşındaki Ali Meşe hayatını kaybetti.

Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan ve simge haline gelen Ali Meşe, bir süredir yaşlılığa bağlı sebeplerle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. Meşe'nin cenazesi, Ordular köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedilecek.

Türkiye o kareyle tanımıştı

Ordular köyünde 17 Ocak 2018'de meydana gelen olayda, Ali Meşe sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkmış ve ahşap evi kullanılamaz hale gelmişti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında evinin enkazı önünde kedisine sarılarak ağlayan Meşe'nin o anları, Türkiye genelinde yankı uyandırmıştı.

Olayın ardından devlet yetkililerinin ve hayırseverlerin desteğiyle Ali Meşe için yeni bir ev inşa edilmiş ve yaşlı adam kedisiyle birlikte bu eve yerleştirilmişti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Balkondan eve giren ekipler 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı
Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı

Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
Belediye başkanı partiden ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim

Belediye başkanı ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim
Transferde Ozan Kabak bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil

Transferde Ozan bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Kod incelemelerinde ortaya çıktı

Whatsapp'tan milyonları ilgilendiren değişiklik! Yeni dönem başlıyor
Türk futbolunda neler oluyor? İptal edilen frikik tartışma yarattı

Türk futbolunda neler oluyor? Bu gol iptal edildi