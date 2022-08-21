Son dakika haberleri! 90 yaşındaki adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: 90 yaşındaki adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti Zonguldak'ta 90 yaşındaki adam evinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. 90 yaşındaki adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti ZONGULDAK - Zonguldak'ta 90 yaşındaki adam evinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay saat 06.30 sıralarında Çaydamar Mahallesi Kokaksu mevkisinde yaşandı. Geçen yıl eşini kaybettiği ve yalnız yaşadığı öğrenilen 90 yaşındaki Ömer Güngör'ün evinde yangın çıktı. Sobadaki kağıtları tutuşturmak istediği iddiasıyla çıkan yangın etrafı sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yangının kontrol altına alınmasının ardından Güngör'e ilk müdahaleyi yaptı. Yaşlı adamın sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangın söndürülürken jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kardeşler Köyü'ne giden yol yangın sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Yaşlı adamın yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. Güngör'ün cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırılacak. Öte yandan yangının çıkış sebebi yapılacak olan incelemelerin ardından kesinlik kazanacak. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ Ömer Güngör Zonguldak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri! 90 yaşındaki adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.