Bilişim dolandırıcılarına 9 ilde eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği tespit edilen şahıslara yönelik 9 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında birçok cep telefonu, sahte kimlik ve döviz ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak işlediği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 9 ilde 14 şüpheliye yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyon kapsamında, 18 adet cep telefonu, 19 adet sim kart, 6 adet laptop, 4 adet USB bellek, 1 adet sahte kimlik, 1 adet tablet, 1 adet harici hard disk, 3 bin 800 dolar ve 440 manat tutarında para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 14 şüpheli geniş güvenlik tedbirleriyle adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı