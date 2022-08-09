Haber : 9 gündür haber alınamayan yaşlı adam her yerde aranıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

9 gündür haber alınamayan yaşlı adam her yerde aranıyor

 - Güncelleme:
9 gündür haber alınamayan yaşlı adam her yerde aranıyor

Erzincan'da ikamet eden ve 9 gündür kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki Adnan Turan'ın hayatından endişe eden ailesi yaşlı adamı her yerde arıyor.

Erzincan'da ikamet eden ve 9 gündür kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki Adnan Turan'ın hayatından endişe eden ailesi yaşlı adamı her yerde arıyor.

Erzincan Merkez Halitpaşa Mahallesinde yaşayan 4 çocuk babası Adnan Turan'dan 1 Ağustos 2022 Pazartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre, kendisinden 9 gündür haber alınamayan ailesi, Adnan Turan'ın bulunması için polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Kayıp adamın ailesi gören, yerini bilenlerin en yakın polis ve jandarma karakoluna giderek haber vermelerini istedi. En son motosikletiyle Ersevenler Mahallesi'ne doğru giderken görüldüğü iddia edilen Turan'ın hayatından endişe eden ailesi de yaşlı adamı her yerde arıyor. Ayrıca, jandarma ve polis ekipleri de Adnan Turan'ın bulunması için çalışma başlattı.

Adnan Turan'ın kardeşi Korkmaz Turan görenlerin veya duyanların 0537 790 13 57 numara ile irtibata geçmesini istedi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Merkez Adnan Turan Erzincan 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title