89 Suç Dosyasıyla Aranan F.E. Yakalandı

89 Suç Dosyasıyla Aranan F.E. Yakalandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 89 ayrı suç dosyası bulunan F.E. isimli şahsı yakaladı. Hakkında 68 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E., Turgutlu Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla hakkında 89 ayrı suç dosyası bulunan F.E. (28/E) yakalandı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Urganlı Jandarma Karakolu ekiplerinin 17 Haziran 2025 günü müşterek olarak yürüttüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyette, uzun süredir aranan F.E. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı.

Yapılan incelemede şahsın; "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 65, "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 9, "Dolandırıcılık" suçundan 7, "Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma" suçundan 2, "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan 2, ayrıca "Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma", "Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma", "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek" ve "Silahla Tehdit" olmak üzere toplamda 89 ayrı dosyadan arandığı belirlendi.

F.E.'nin ayrıca kesinleşmiş 68 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şahıs, Turgutlu Adliyesindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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