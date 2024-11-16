87 Yaşındaki Adam Balkonundan Düşerek Hayatını Kaybetti

İkinci kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde apartmanın ikinci katından düşen 87 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Nevzat Akbaş Caddesinde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, dün hastaneden çıkan ve apartmanın ikinci katında bulunan oğlunun evinde kalan 87 yaşındaki Muhammet Sözal mutfak balkonundan yere düştü. Sözal'ın evde olmadığını fark eden yakınları aşağıda hareketsiz şekilde bularak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Muhammet Sözal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sözal'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Balkondan düşerek hayatını kaybeden Sözal'ın akciğer rahatsızlığı olduğu ve Seydişehir Devlet Hastanesinde gördüğü tedavi sonrası dün hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.