Kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam termal kameralı dronla bulundu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Balkanlı, uzun süren arama çalışmalarının ardından İkizdere Barajı yakınlarındaki sarp arazide yaralı halde bulundu. Yaşlı adam, gece yarısı bulunduğu dağlık alandan AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla sedye ile indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İncirliova'da yaşayan 86 yaşındaki Ahmet Balkanlı'nın evden ayrıldığını fark eden yakınları, çevrede yaptıkları aramalara rağmen yaşlı adama ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gece saatlerinde başlatılan arama çalışmalarında ekipler, İncirliova'dan Dereağzı Mahallesi'ne kadar yaşlı adamın gidebileceği güzergahlar ve çevresinde arama yaptı. Tüm çalışmalara rağmen sonuç alınamayınca ekipler, arama faaliyetlerini İkizdere Barajı çevresindeki sarp arazide yoğunlaştırdı. Termal kameralı dronla yapılan tarama sonucunda yaşlı adamın yamaç arazide olduğu tespit edildi.

Bölgeye ulaşan AFAD ve jandarma ekipleri, kurdukları sistemle Ahmet Balkanlı'yı sedyeye alarak bulunduğu noktadan güvenli şekilde indirdi. Vücudunda yaralar olduğu öğrenilen yaşlı adam, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı