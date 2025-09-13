84 Yaşındaki Adam Kayboldu, Arama Çalışmaları Başlatıldı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 84 yaşındaki bir vatandaş kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri yaşlı adamı bulmak için arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Konakören Mahallesi'nde 84 yaşındaki Selahattin Acar'ın dün saat 11.00 sıralarında kaybolduğu bildirildi. Gözlerinin iyi görmediği öğrenilen yaşlı adamın annesinin evine gitmek için yola çıktığı ancak bir daha geri dönmediği belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen jandarma ve AFAD ekiplerinin bölgede arama çalışması devam ediyor. - SAMSUN