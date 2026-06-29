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Kazayı yara almadan atlatan 81 yaşındaki sürücünün sözleri gülümsetti

Kazayı yara almadan atlatan 81 yaşındaki sürücünün sözleri gülümsetti
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Karaman'da kontrolden çıkarak yan yatan minibüsün 81 yaşındaki sürücüsü Nihat Uçkun, kazayı yara almadan atlattı. Sağlık ekiplerinin tedavi teklifini reddeden yaşlı adam, yan yatan aracını kendi imkanlarıyla düzelttiğini söyleyerek çevredekileri gülümsetti.

Karaman'da kontrolden çıkarak yan yatan minibüsün 81 yaşındaki sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yaşlı adamın kaza sonrası yan yatan aracını kendi imkanlarıyla düzelttiğini söylemesi ve o anları anlatması çevredekileri gülümsetti.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Uçkun idaresindeki 70 ABJ 501 plakalı Volkswagen marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazayı yara almadan atlatan 81 yaşındaki sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavi teklifini kabul etmedi. Cep telefonuyla konuştuğu sırada sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen sürücü Uçkun, yan yatan aracını da kendi imkanlarıyla düzelttiğini ifade etti. Yaşlı adamın kaza anını anlatması ise olay yerindekileri gülümsetti.

"Bende bir şey yok şükürler olsun"

Kazaya karışan Nihat Uçkun, "Ben de bilemedim, süratli de değildim. Araba biranda dönmeye başladı ve sonra yan yattı. Biz aracı kendimiz düzelttik. Biz şoför adamız. Biz de tansiyon anında yükselir, anında düşer. Ben de bir şey yok şükürler olsun" dedi.

Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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