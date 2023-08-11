- 80 yaşındaki baba arazi kavgasında oğlunu öldürdü

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Asım Çapacı

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de 80 yaşındaki şahıs, arazi nedeniyle tartıştığı oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin kasabasında meydana geldi. İddiaya göre, Cemal B. (80) ile oğlu Yunus B. (56) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Cemal B., kavgada oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayın ardından Cemal B. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Yunus B.'nin cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.