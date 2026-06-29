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Dalgıç polisin dakikalarca süren mücadelesi sonuç verdi: Kalbi duran 8 yaşındaki çocuk hayata döndü

Dalgıç polisin dakikalarca süren mücadelesi sonuç verdi: Kalbi duran 8 yaşındaki çocuk hayata döndü
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde ailesiyle piknik yapan 8 yaşındaki M.S., serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçirdi. Kalbi duran çocuk, dalgıç polisin dakikalarca süren kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü ve hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçirdi. Sudan çıkarıldığında kalbi duran çocuk, dalgıç polisin dakikalarca süren kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü.

Olay, Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki Mangal Park yanında meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte piknik yapan 8 yaşındaki M.S., bir süre sonra serinlemek amacıyla Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Kıyıya yakın bölgede yüzen çocuk, bir anda gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede suya dalan ekipler, çocuğu gölden çıkararak kıyıya ulaştırdı. Kalbinin durduğu belirlenen çocuğa dalgıç polis tarafından olay yerinde uzun süre kalp masajı yapıldı. Dalgıç polisin dakikalarca sürdürdüğü kalp masajının ardından çocuğun kalbi yeniden çalıştı. İlk müdahalesi olay yerinde tamamlanan çocuk, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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