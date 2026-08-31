Haberler

Eskişehir'de sahte polis dolandırıcılığı: 81 yaşındaki vatandaş hedef alındı, kadın şüpheli yakalandı

Eskişehir'de sahte polis dolandırıcılığı: 81 yaşındaki vatandaş hedef alındı, kadın şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 81 yaşındaki H.İ.'yi arayarak altınlarını istedi. Eve giren kadın şüpheli, ailenin eve gelmesi üzerine kaçtı ancak polis tarafından yakalandı. Şüpheli suçlamaları reddetti.

Eskişehir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 81 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan şebekenin adrese gönderdiği kadın şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden şüpheli, kurye olduğunu ve adrese evrak almak için gittiğini iddia etti.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 81 yaşındaki H.İ.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp adının bir hırsızlık olayına karıştığını öne sürerek evdeki altınların incelenmesi gerektiğini söyledi. Yaşlı adamı hatta tutan şebeke, kendisini polis olarak tanıtan S.G. isimli kadın şüpheliyi site yakınlarına yönlendirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda, site girişinde yaşlı adamı karşılayan kadın şüpheli, H.İ. tarafından K-5 bloktaki eve çıkarıldı. Şüpheli kadın, evde inceleme bahanesiyle altınları almaya çalıştığı sırada 8 yaşındaki torunun babasını istemesi ve oğlu S.İ.'nin eve geleceğinin anlaşılması üzerine panikleyerek altınları alamadan kaçtı.

Olayın ardından S.İ.'nin müracaatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçan şüpheli S.G.'yi (36) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorgusu tamamlanan şüphelinin, suçlamaları kabul etmeyerek kurye olduğunu ve bahse konu adrese yalnızca evrak almak amacıyla gittiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek

Rahat durmaya niyeti yok! Türkiye karşıtı ülkeye kalkan oldular
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

Alabora olan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi

Uygun fiyatlı Togg! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konut mağdurlarının şikayetine 'takipsizlik' kararı: 4 bin kişinin ev hayalini çaldılar

"Dev proje" diyerek binlerce kişinin ev hayalini çaldılar
Milli yıldızmız ABD'ye 16 valizle döndü! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bu valizlerin sahibini tanımayan yok! Türkiye'den böyle ayrıldı
Bakan Gürlek adli bilançoyu paylaştı: 97 orman yangınına 15 tutuklama

Bakan Gürlek'ten sert uyarı: Yeşil Vatanımıza zarar veren hiç kimse...
Piyano konseri İstiklal Marşı ile başladı, salondaki herkes ayağa kalktı

Bu konserdeki alkışlar köy okullarında yankılanıyor
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Melih Gökçek Almanya'daki milyonluk dairelerini anlattı! 'Vatandaşlık' itirafı

Düsseldorf'taki bina mercek altında! Paranın kaynağını açıkladı