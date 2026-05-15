Polis 78 ayrı suç kaydı bulunan ve hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı
Afyonkarahisar'da 78 ayrı suç kaydı ve 37 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerinin başarılı takibi sonucu kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da 78 ayrı suç kaydı bulunan ve 37 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs polisin başarılı takibi sonrası yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede 78 ayrı suç kaydı bulunan A.G., isimli şahsın 37 yıl 5 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı