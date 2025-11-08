Haberler

77 Yaşındaki Kadının Safra Kesesinden 213 Taş Çıkarıldı

77 Yaşındaki Kadının Safra Kesesinden 213 Taş Çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Zülfinaz Korkmaz, yaşadığı karın ağrısı ve şişliği nedeniyle birçok hastaneye başvurdu. Riskli olduğu düşünülen hastası ameliyat edilmedi, ancak İnegöl’deki özel hastanede başarılı bir operasyon geçirdi ve 213 taş çıkarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki kadının safra kesesinden 213 adet taş çıkarıldı. Riskli olduğu için birçok hastanede ameliyatı kabul edilmeyen kadın, İnegöl'de yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Zülfinaz Korkmaz (77), yaklaşık 5 aydır yaşadığı karın ağrısı ve karın şişliği şikayetiyle birçok hastaneye başvurdu. Ancak yaşının ilerlemiş olması ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle doktorlar ameliyatı riskli bularak kabul etmedi. Son olarak İnegöl'deki özel bir hastaneye başvuran Korkmaz, burada görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İshak Özaçmak tarafından ameliyat edilmeye karar verildi.

Dr. Özaçmak ve ekibi tarafından yapılan kapalı (laparoskopik) yöntemli ameliyat yaklaşık 1 saat sürdü. Operasyonda hastanın safra kesesinden 213 adet, toplamda 50 gram ağırlığında taş çıkarıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından Zülfinaz Korkmaz, bir gün içinde sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Ameliyatın ardından hastayı ziyaret eden Anestezi Uzmanı Dr. Mahmut Gül, "Teyzemiz 77 yaşında, yaşı ve kalp hastalıkları nedeniyle anestezi açısından riskli bir ameliyattı. Ancak güvenli bir şekilde ameliyattan çıktı. Bugün teyzemizi evine göndereceğiz" dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İshak Özaçmak ise "Hastamız yaşlı ve riskli bir vakaydı. Daha önce başka hastanelerde 'ameliyat riskli' denilerek işlem yapılmamış. Kapalı ameliyat yöntemiyle kese içerisindeki taşları tek tek çıkardık. Yaklaşık 200'ün üzerinde taş çıkardık. Hastamız ameliyat sonrası hızlı toparlandı ve bugün taburcu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Zülfinaz Korkmaz'ın oğlu Engin Korkmaz da (45), "Annem uzun süredir ağrı çekiyordu, diğer hastaneler ameliyatı kabul etmedi. Buradaki doktorlarımız sayesinde sağlığına kavuştu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Zafer Günü'nde Aliyev'den Ermenistan'a olay gönderme: Hayalleri gerçek oldu

"Bakü'de çay içeceklerini söylediler, hayalleri gerçek oldu"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da

Türk müziğinin iki dev ismi bu akşam aynı sahnede buluşuyor
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.