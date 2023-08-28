76 yaşındaki adam, 74 yaşındaki karısını öldürdü

ADANA - Adana'da 76 yaşındaki adam, 74 yaşındaki karısını tabancayla vurduktan sonra adliyeye giderek polise teslim oldu. Polis ekipleri eve gittiklerinde yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah Sarı (76), tartıştığı karısı Naile Sarı'yı tabanca ile sırtından vurdu. Ardından evden çıkan Abdullah Sarı, adliyeye giderek görevli polise olayı anlatıp teslim oldu. Karısını vurduğu tabancayı da polise teslim etti.

Abdullah Sarı gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken olayın gerçekleştiği yere çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, içeri girmek için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdiğinde yaşlı kadının kanlar içerisinde yattığını gördü.

Eve gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Naile Sarı'nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli kocanın emniyetteki sorgusu devam ediyor.