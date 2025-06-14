75 Yıl Cezası Olan Kadın, Polis Tarafından Yakalandı

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75 Yıl Cezası Olan Kadın, Polis Tarafından Yakalandı
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Kayseri'de polis ekipleri, hakkında 75 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası bulunan S.T. isimli kadını yakaladı. Kadın, hırsızlık suçundan aranan şahıslar arasında yer alıyordu ve işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

75 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 75 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 75 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. isimli kadın yakalandı. Yakalanan kadın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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